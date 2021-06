Calcio in lutto, addio a Boniperti. Il cordoglio del Genoa: «Addio avversario di tante sfide»

Bandiera della Juventus prima come calciatore e poi come dirigente, avrebbe compiuto 93 anni a luglio

Anche il Genoa ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus che avrebbe compiuto 93 anni a luglio.

«Il Genoa Cricket and Football Club - si legge in una nota - si stringe alla famiglia Boniperti per la scomparsa di Giampiero Boniperti, campione della Nazionale, simbolo della Juventus e avversario sportivo di tante sfide».

Boniperti, nato il 4 luglio 1928, è morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca. Bandiera della Juventus prima come calciatore e poi come dirigente, ha vestito anche la maglia della Nazionale: 38 presenze e 8 goal tra il 1947 e il 1960, con la casacca degli Azzurri disputò anche i Mondiali del 1950 e del 1954. Con la Juventus, invece, 469 partite e 188 goal in tutte le competizioni, 443 (con 178 reti) invece in Serie A, dove è il tredicesimo miglior marcatore della storia del massimo campionato italiano. I funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni per volere della famiglia.