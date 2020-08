Genoa-Verona, probabili formazioni: le scelte di Nicola per la partita che vale la Serie A

Una partita che vale una stagione intera. Manca pochissimo ormai a Genoa-Verona, alle 20.45 il calcio d'inizio alla sfida che potrebbe decidere chi tra Genoa e Lecce resterà in Serie A. Lecce impegnato in casa col Parma, il destino è nella mani del Genoa che in caso di vittoria non dovrà aspettare l'esito del Via del Mare. Stesso dicasi per una non vittoria del Lecce (il ko del Genoa unito al pareggio del Lecce favorirebbe in ogni caso i rossoblù per gli scontri diretti a favore). Il Genoa andrebbe in B solamente in caso di vittoria del Lecce e non vittoria rossoblù contro il Verona, il Verona dell'ex Ivan Juric.

QUI GENOA Rispetto al disastro del Mapei potrebbe cambiare tanto. Sicuramente ci sarà Criscito titolare sulla sinistra e Zapata in difesa. In attacco chance per Iago Falque dietro a Pandev e probabilmente Pinamonti. Schone e Lerager in mezzo al campo, Biraschi sulla destra. Romero e Masiello completano la difesa.

QUI VERONA Juric non vuole fare sconti e schiererà la miglior formazione possibile. Torna Rramhani dalla squalifica, in attacco Pazzini potrebbe giocare dal primo minuto, con l'ex Samp alla ricerca del suo 200esimo gol in Serie A. Veloso nel pacchetto difensivo insieme all'altro ex Gunter. Tra gli ex ci sarà anche Lazovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Lerager, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

VERONA: Radunovic; Rramhani, Veloso, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Borini, Zaccagni, Di Carmine. All. Juric.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.