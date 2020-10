Verona-Genoa, probabili formazioni: scalpita Shomurodov, tanti recuperi per Maran

Il Genoa torna lentamente alla normalità dopo il record di contagi da coronavirus delle scorse settimane e lunedì sera scenderà in campo alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona nel posticipo della quarta giornata di Serie A. L'ultimo match giocato dai ragazzi di Maran risale al 27 settembre (sconfitta 6-0 a Napoli), tre i punti in classifica grazie alla vittoria 4-1 contro il Crotone nel match di esordio del campionato 2020/2021.

QUI VERONA. Due casi di coronavirus per il Verona che dovrà fare a meno di Barak e Gunter, recuperato invece Veloso, uno dei tanti ex del match. Sei punti in classifica per gli scaligeri che hanno vinto a tavolino contro la Roma (0-0 sul campo) e 1-0 contro l'Udinese, prima della sosta la prima sconfitta contro il Parma (1-0). In attacco si giocano una maglia l'ex Favilli, Kalinic e Di Carmine.

QUI GENOA. Sono guariti dal covid Perin, Zajc, Radovanovic, Pjaca, Pellegrini, Biraschi, Melegoni, Behrami, Schone e Marchetti. I primi due potrebbero trovare spazio nell'undici titolare mentre gli altri dovrebbero andare in panchina. In attacco scalpita il nuovo acquisto Shomurodov che potrebbe fare coppia con Pandev, l'alternativa è Scamacca. Tra i ballottaggi Masiello-Bani in difesa, Zajc-Radovanovic a centrocampo.

Probabili formazioni Verona-Genoa 19 ottobre 2020

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Emperur, Ceccherini, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Favilli. All. Juric.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Calcio d'inizio: lunedì 19 ottobre 2020, ore 20:45.