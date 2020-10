VIDEO | Verona-Genoa 0-0: cronaca e highlights

Il Genoa ottiene un punto d'oro a Verona, sale a 4 punti in classifica e guarda al futuro con maggior fiducia. Dopo giorni complicatissimi, Maran ha messo in campo una squadra solida che ha lottato con personalità e carattere. Risultato dunque positivo, considerando i 13 indisponibili causa Covid, la formazione obbligata e la panchina infarcita di giovani. Primo 0-0 della stagione in Serie A.

La cronaca del match

I padroni di casa partono meglio, e provano subito a sfruttare la delicata situazione rossoblù. Nei primi minuti ci provano Ilic e Ceccherini, ma la mira è imprecisa. Brivido per i tifosi genoani al 23', quando Perin si allunga il pallone e per un soffio non manda in gol l'ex compagno Favilli. Nella seconda parte della prima frazione il Grifone esce fuori: il baricentro si alza, gli avversari si rendono meno pericolosi e arriva anche qualche ghiotta occasione da rete. Nel giro di tre minuti ci prova per due volte l'ottimo Rovella, prima con un calcio di punizione e poi con una conclusione al vol su cross di Shomurodov. La grande occasione arriva al 33', quando Ghiglione serve al bacio Pandev: il macedone entra in area ma si trova il pallone sul destro e si fa respingere il tiro da Silvestri. Ancora Colley e Favilli per gli scaligeri, ma dietro il Genoa tiene senza difficoltà.

Nella ripresa come prevedibile la condizione fisica cala, e il Genoa deve prevalentemente difendersi. Sale in cattedra Perin su Favilli e Colley, quindi comincia la girandola di cambi da una parte e dall'altra e il ritmo si spezza. Scamacca rileva Shomurodov (apparso volenteroso ma indietro di condizione), Bani colpito da crampi lascia il posto a Goldaniga. Agonismo sempre alto tra due formazioni che non sono al meglio della condizione, e si prova a prevalere più con il cuore che con limpide azioni di gioco. Maran inserisce forze fresche con Behrami, Ebongue e Parigini. Miracolo di Perin all'84: colpo di testa di Faraoni, l'estremo rossoblù vola in tuffo e va a deviare. I gialloblù attaccano ma senza troppa convinzione, il Genoa sa soffrire e dimostra solidità e coesione. Nel finale arrivano addirittura un paio di controffensive potenzialmente pericolose, ma non arriva il guizzo giusto. Finisce dunque 0-0, con il Genoa che conquista un punto d'oro in attesa di recuperare gli indisponibili e lasciarsi definitivamente alle spalle questa brutto periodo.

TABELLINO E VOTI

VERONA-GENOA 0-0

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Lovato 6.5, Ceccherini 6, Empereur 6 (67' Dimarco 6); Faraoni 6.5, Vieira 5.5, Tameze 6.5 (81' Salcedo sv), Lazovic 6; Ilic 5.5, Colley 6 (81' Zaccagni sv); Favilli 5.5 (60' Kalinic 6). All. Juric.

Genoa (3-5-2: Perin 7; Bani 6 (69' Goldaniga 6), Zapata 6.5, Masiello 6.5; Ghiglione 6.5, Radovanovic 6, Badelj 5.5 (79' Behrami 6), Rovella 6.5 (79' Eboa Ebongue sv), Czyborra 6; Shomurodov 6 (63' Scamacca 6), Pandev 6 (79' Parigini sv). All. Maran.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Note: ammoniti Badelj, Pandev, Tameze, Ghiglione, Goldaniga