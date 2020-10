Verona-Genoa 0-0, le pagelle: Perin salva il risultato, Masiello dirige la difesa con personalità

Il Genoa ottiene un punto d'oro a Verona, sale a 4 punti in classifica e guarda al futuro con maggior fiducia. Dopo giorni complicatissimi, Maran ha messo in campo una squadra solida che ha lottato con personalità e carattere. Risultato dunque positivo, considerando i 13 indisponibili causa Covid, la formazione obbligata e la panchina infarcita di giovani. Primo 0-0 della stagione in Serie A.

VIDEO | Verona-Genoa 0-0: cronaca e highlights

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.