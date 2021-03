Genoa-Udinese, probabili formazioni: squalificati Destro e Masiello, recupera Perin

Scamacca in vantaggio su Pjaca in attacco al fianco di Shomurodov, calcio d'inizio sabato 13 marzo alle 20.45

Genoa-Udinese è l'ultimo dei tre anticipi della 27esima giornata di Serie A in programma sabato 13 marzo 2021 allo stadio Luigi Ferraris. Grifone che cerca riscatto e punti dopo le sconfitte contro Inter e Roma intervallate dal pareggio nel derby contro la Sampdoria; Udinese in piena comfort zone con 32 punti, 5 in più degli uomini di Ballardini che mantengono comunque un rassicurante +7 sul terzultimo posto. Ad arbitrare il match l'arbitro Giacomo Camplone, all'esordio assoluto in Serie A, primo direttore di gara della sezione di Pescara a debuttare nella massima serie.

QUI GENOA. Sembra recuperabile Perin dopo il problema muscolare che l'ha tenuto ai box contro la Roma e migliorano anche le condizioni di Pandev che potrebbe tornare arruolabile almeno per la panchina. Out per squalifica Destro in attacco (al suo posto più Scamacca che Pjaca in tandem con Shomurodov) e Masiello in difesa dove potrebbe essere Goldaniga a completare il reparto (in vantaggio su Zapata) con Radovanovic e Criscito. A centrocampo lotta serrata per una maglia dal primo minuto tra Czyborra e Ghiglione.

QUI UDINESE. Pochi problemi di formazione per Gotti, in attacco ennesima chance per Llorente (affiancato da Pereyra) che finora non ha brillato, l'alternativa è Nestorovski considerando che Okaka e Deulofeu non sono al top della condizione dopo essere rientrati dagli infortuni. In difesa Rodrigo Becao in vantaggio sull'ex De Maio, a centrocampo Molina su Zeegelaar.

Probabili formazioni Genoa-Udinese 12 marzo

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Styger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Molina; Pereyra, Llorente. All. Gotti.

Arbitro: Campone di Pescara, all'esordio in Serie A.

Calcio d'inizio: sabato 13 marzo, ore 20.45.

Dove vederla: DAZN.