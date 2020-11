Udinese-Genoa, probabili formazioni: sfida in zona rossa, Scamacca-Pandev a guidare l'assalto

Udinese-Genoa è già una sfida cruciale per il Grifone, a caccia di punti per uscire dalla zona rossa contro una formazione friulana partita altrettanto male. Quattro punti per la formazione di Gotti penultima in classifica, subito sopra gli uomini di Maran, a quota cinque con il Torino. Doppia sconfitta prima della sosta: 2-1 nel recupero contro il Torino e 3-1 contro la Roma.

QUI UDINESE. Possibile cambio modulo per l'Udinese che dal classico 3-5-2 potrebbe scegliere il 3-4-3 per sfruttare al meglio le tante frecce nel proprio arco. Ai lati di Okaka agirebbero Pussetto (in vantaggio su Lasagna) e Deulofeu. Nel caso di classico 3-5-2 finirebbe in panchina l'ex Milan, Barcellona e Watford e al suo posto subentrerebbe Pereyra (in dubbio per un problema fisico) con un centrocampo più folto.

QUI GENOA. Out Criscito per un problema al ginocchio, assenza che si aggiunge a quelle di Cassata, Zappacosta e Pjaca. A guidare l'attacco Scamacca reduce dai tre goal in due partite con l'Under 21 21 dell'Italia, fresca di qualificazione agli Europei di categoria, al suo fianco Pandev che ha invece conquistato una storica qualificazioni a Euro 2021 grazie al goal messo a segno nella finale playoff contro la Georgia. Torna arruolabile infine Shomurodov, che ha risolto i problemi fisici delle scorse settimane.

Probabili formazioni Udinese-Genoa 22 novembre 2020

Udinese (3-4-3): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Styger Larsen, De Paul, Arslan, Zeegelaar; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All. Gotti.

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca. All. Maran.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Calcio d'inizio: domenica 22 novembre, ore 18.