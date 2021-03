VIDEO | Genoa-Udinese 1-1: De Paul risponde a Pandev, traversa di Behrami nel recupero

Finisce con un pareggio tutto sommato giusto Genoa-Udinese, anche se il Grifone in pieno recupero ha avuto due grosse occasioni per portare a casa il bottino pieno dopo un secondo tempo abbastanza anonimo, ma con un paio di guizzi di Pereyra per l'Udinese. Nella prima frazione di gioco il botta e risposta tra Pandev e De Paul.

Genoa-Udinese 1-1 | Cronaca primo tempo

Buona partenza dell'Udinese, ma all'8' passa in vantaggio il Genoa: bella giocata di Shomurodov e scarico su Strootman, cioccolatino per Pandev che beffa Becao e Nuytinck mettendo alle spalle di Musso. L'arbitro inizialmente annulla per un tocco di mano (inesistente) del macedone, poi cambia idea e, con l'ausilio del var, convalida il goal. Immediata la reazione della formazione friulana che al 14' pareggia con Pereyra, il direttore di gara annulla però per il fuorigioco di Llorente a inizio azione, decisione giusta. Al 26' Genoa vicino al raddoppio con una bella girata di testa di Shomurodov su assist di Criscito, quattro minuti dopo è però l'Udinese ad agguantare il pari: ingenuità in area del capitano rossoblù su Pereyra e calcio di rigore che De Paul trasforma mettendo il pallone sotto alla traversa. Tutto da rifare per gli uomini di Ballardini che al 37' si rendono pericolosi con una bella sgroppata di Zappacosta, la conclusione dell'ex Chelsea viene però deviata in angolo; replicano i bianconeri al 38' con un colpo di testa di Llorente, bravissimo Perin a bloccare.

Genoa-Udinese 1-1 | Cronaca secondo tempo

Nessun cambio nell'intervallo e poche emozioni nei primi dieci minuti, il primo di tentativo arriva su sviluppi di corner con un colpo di testa di De Maio (troppo solo in area) che termina alto sulla traversa, poi la partita si trascina fino al 64' quando Pereyra fa lo slalom tra i difensori del Genoa ma trova la respinta di Perin, un paio di minuti dopo ci prova anche Larsen con un tiro che non può però impensierire il portiere rossoblù. All'82' giocata gemella, ma sull'altro out, del "Tucumano" dell'Udinese che questa volta mette in mezzo per Nestorovski, il tap-in del "Cobra" termina però alto sopra alla traversa. Le occasioni da tre punti per il Genoa arrivano invece nei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro: slalom gigante di Zajc tra tre avversari e conclusione sull'esterno della rete; poi bordata in diagonale di Behrami che si stampa all'incrocio dei pali. Finisce così con un pareggio che muove e consolida la classifica del Grifone, ampiamente sopra alla zona rossa.

GENOA-UDINESE 1-1 | TABELLINO E VOTI

Reti: 8' Pandev, 30' De Paul

Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Biraschi 6.5, Radovanovic 6.5, Criscito 5.5; Zappacosta 6.5, Strootman 6.5 (81' Behrami 6), Badelj 6, Zajc 6, Czyborra 5.5; Shomurodov 6 (88' Pjaca sv), Pandev 7 (69' Scamacca 6). All. Ballardini.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 5.5, De Maio 6, Nuytinck 6; Molina 6, De Paul 6.5, Walace 6, Arslan 6 (62' Makengo 6), Stryger Larsen 6.5; Pereyra 7, Llorente 5.5 (80' Nestorovski 6). All. Gotti.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Note: ammoniti Pandev, Criscito, Badelj e Nestorovski.