Genoa-Udinese 1-1, le pagelle: Pandev rapace, bentornato Biraschi

Tra i migliori Zappacosta e Biraschi che torna in campo dopo quasi quattro mesi di stop. Rimandato Criscito per l'ingenuità in occasione del rigore su Pereyra, spreca troppo Shomurodov

Finisce con un pareggio tutto sommato giusto Genoa-Udinese, anche se il Grifone in pieno recupero ha avuto due grosse occasioni per portare a casa il bottino pieno dopo un secondo tempo abbastanza anonimo, ma con un paio di guizzi di Pereyra per l'Udinese. Nella prima frazione di gioco il botta e risposta tra Pandev e De Paul.

VIDEO | Genoa-Udinese 1-1 goal e highlights

Il bomber macedone si conferma rapace d'area di rigore portando in vantaggio il Genoa su assist di Strootman, tra i migliori anche Zappacosta e Biraschi che torna in campo (benissimo) dopo quasi quattro mesi di stop. Rimandato Criscito per l'ingenuità in occasione del rigore su Pereyra, spreca troppo Shomurodov e si vede poco Czyborra. Prestazione sotto la sufficienza anche per Zajc fino al 91' quando compie uno slalom gigante da campione salvando la pagella. Peccato per il tiro sull'esterno della rete, ma non era banale da quella posizione.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.