Genoa-Torino, probabili formazioni: Scamacca guida l'assalto, Giampaolo a rischio col dubbio Belotti

Torna in campo il Genoa, dopo il pareggio 1-1 nel Derby, per il recupero della terza giornata di Serie A contro un Torino in crisi nera. La squadra guidata dall'ex Samp Giampaolo ha conquistato un punto in cinque gare e non vince dal 16 luglio e 10 partite considerando anche le ultime cinque dello scorso campionato. Incredibile il 3-4 contro la Lazio di domenica con i granata avanti 3-2 fino al 95' e poi ribaltati da Caicedo e Immobile.

QUI GENOA. La squadra di Maran cerca continuità e punti per allontanarsi dalla zona rossa, la vittoria manca dalla gara di esordio contro il Crotone, due pareggi e due sconfitte a completare il quadro. Possibile turn over per Criscito e Pandev, in attacco confermato Scamacca dopo i due goal contro Catanzaro e Samp.

QUI TORINO. Giampaolo rischia la panchina e non dovrebbe avere a disposizione Belotti a guidare l'attacco. Il bomber granata è uscito dolorante dalla sfida contro la Lazio, è partito per Genova ma difficilmente sarà in campo dal primo minuto, una decisione definitiva verrà comunque presa a ridosso del match. Chance quindi per l'ex Samp Bonazzoli sul frontre offensivo se il "Gallo" non dovesse farcela.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Pjaca, Zajc; Scamacca. All. Maran.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli. All. Giampaolo.

ARBITRO: Valeri di Roma.

CALCIO D'INIZIO: mercoledì 4 novembre 2020, ore 17:00.