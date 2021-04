Genoa-Spezia, le probabili formazioni del derby: squalificato Radovanovic, rebus in attacco

Nemmeno il tempo di rifiatare che è già l'ora di tornare in campo in Serie A, dopo il pareggio 2-2 contro il Benevento nel turno infrasettimanale un altro match importante in chiave salvezza per i ragazzi di Ballardini: sabato 24 aprile si gioca il derby ligure Genoa-Spezia, con calcio d'inizio fissato alle ore 15. Grifoni e Aquilotti sono appaiati a quota 33 punti, a più cinque sul Cagliari terzultimo che oggi sarebbe retrocesso.

QUI GENOA. Zappacosta è rientrato alla grande dall'infortunio e dovrebbe essere confermato per un'altra gara delicata, anche l'esperienza di Pandev, dopo la doppietta contro il Benevento potrebbe fare comodo in un'altra sfida molto importante per chiudere definitivamente il discorso salvezza, ma le scelte davanti rimangono da decifrare perché Scamacca reclama spazio dopo il turno di riposo. Per il resto ballottaggio a centrocampo tra Strootman e Beharami e in difesa Zapata e Goldaniga si giocano una maglia, out per squalifica un Radovanovic non impeccabile nel turno infrasettimanale.

QUI SPEZIA. Nel tridente offensivo di Italiano si giocano una maglia Gyasi e Verde per giocare con Nzola (al rientro dopo lo stop contro l'Inter, in vantaggio su Piccoli) e Farias; a centrocampo Ricci in vantaggio su Leo Sena.

Probabili formazioni Genoa-Spezia 24 aprile

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Erlic, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: sabato 24 aprile, ore 15.

Dove vederla: Sky, Now Tv e Sky Go.