Spezia-Genoa, probabili formazioni: esordio per Ballardini nel derby ligure

Esordio nel derby ligure per il nuovo tecnico del Genoa Davide Ballardini che mercoledì 23 dicembre alle 20.45 sfiderà lo Spezia di Italiano. Grifone penultimo in classifica insieme al Torino con 7 punti, Spezia subito sopra la linea di galleggiamento a quota 11. Una vittoria sarebbe vitale per guardare con più ottimismo al 2021, ma per il Genoa è anche fondamentale non perdere uno scontro diretto che farebbe scappare una delle principali rivali nella corsa verso la salvezza.

QUI SPEZIA. Buona prima parte di stagione per gli Aquilotti, ma momento di flessione con un punto conquistato nelle ultime quattro gare. Al centro della difesa torna l'ex Samp Chabot dalla squalifica, a centrocampo dovrebbero invece rientrare Pobega ed Estevez, il secondo in ballottaggio con Maggiore per una maglia da titolare. In attacco Farias in vantaggio sull'ex Genoa Agudelo.

QUI GENOA. Curiosità per il quarto esordio di Ballardini sulla panchina del Genoa. Il tecnico di Ravenna potrebbe scegliere un 3-5-2 con il ritorno di Criscito tra i titolari mentre a destra Ghiglione sembra in vantaggio su Zappacosta. Rebus attacco con Scamacca che potrebbe essere il terminale offensivo, con lui potrebbe esserci Pjaca, ma rimane viva l'opzione Shomurodov. L'uzbeko è stato il più positivi nella sciagurata sconfitta di Bevenento. A centrocampo, infine, ballottaggio tra Badelj e Rovella.

Probabili formazioni Spezia-Genoa

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Pobega, Ricci; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Bani, Goldaniga; Criscito, Lerager, Rovella, Sturaro, Ghiglione; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: mercoledì 23 dicembre, ore 20.45.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.