VIDEO | Genoa-Spezia 2-0: Scamacca e Shomurodov blindano la salvezza

Il Genoa supera 2-0 lo Spezia grazie ai goal di Scamacca e Shomurodov e compie tre passi decisivi in direzione della salvezza. Il Grifone sale a quota 36 punti in classifica e lascia nel pantano gli Aquilotti, fermi a 33, ma comunque al di sopra del terzultimo posto. Buon primo tempo del Genoa, ma reti bianche con un goal annullato a Pandev. Nella ripresa sono decisivi i cambi di Ballardini (ma anche la qualità di Zappacosta e Strootman) con Scamacca e Shomurodov che fissano il 2-0 tra il 63' e l'86'.

Genoa-Spezia 2-0 | Primo tempo

Subito l'accelerata di Pandev che costringe Terzi al fallo, intervento al limite del rosso, ma l'arbitro si limita ad ammonire al primo minuto di gioco. La prima occasione è proprio del Grifone con Destro che al 6' incorna alto sopra alla traversa su invito di Strootman, il bomber rossoblù ci prova al 10' anche di piede ma trova la risposta di Provedel. Un minuto dopo il portiere dello Spezia rischia il pasticcio in uscita di piede, Destro gliela porta via, ma poi scivola e l'estremo difensore degli Aquilotti ci mette una pezza.

Dopo un buon avvio del Genoa calano leggermente i ritmi e lo Spezia prova ad agire di rimessa, ma al 27' è ancora il Grifone a rendersi pericoloso con un tiro di Zappacosta respinto da Provedel, un minuto dopo il match si sblocca grazie a Pandev, ma l'arbitro annulla (dopo la revisione del var) per un fallo di Destro sul portiere, decisione dubbia. L'ultimo lampo del primo tempo arriva al 43' con un bel tiro di Zappacosta, che termina alto di poco.

Genoa-Spezia 2-0 | Secondo tempo

Nessun cambio a inizio ripresa, ma la gara non si accende. Ballardini toglie Pandev al 56' per giocarsi la carta Scamacca e proprio il giovane attaccante sblocca il match raccogliendo una corta respinta di Provedel su tiro di Zappacosta insaccando a porta vuota da due passi. Subito dopo il goal il tecnico del Genoa butta nella mischia anche Behrami e Shomurodov al posto di Pjaca e Destro e Strootman sfiora il raddoppio, bravo questa volta il portiere dello Spezia a respingere. Al 73' altra chance per il Grifone che sfiora il palo con Badelj, poi esce fuori la reazione degli Aquilotti che nei dieci minuti finali prendono in mano le redini del gioco e ci provano due volte con Gyasi, nel momento migliore degli spezzini però chiude i conti (86') un grandissimo goal di Shomurodov, che in corsa dal limite dell'area insacca all'incrocio dei pali lontano, immobile Provedel.

GENOA-SPEZIA 2-0 | TABELLINO E VOTI

Reti: 63' Scamacca, 86' Shomurodov

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6.5, Masiello 6.5, Criscito 6; Goldaniga 6, Strootman 6.5 (91' Cassata sv), Badelj 6.5, Zappacosta 7; Pjaca 5 (64' Behrami 6), Pandev 6.5 (56' Scamacca 7), Destro 5.5 (64' Shomurodov 7). All. Ballardini.

Spezia (4-3-3): Provedel 4.5; Vignali 5.5 (84' Agudelo sv), Terzi 5 (64' Chabot 6), Erlic 5.5, Bastoni 6; Pobega 5.5, Sena 6, Maggiore 6.5 (59' Estevez 5.5); Farias 5.5 (64' Verde 5.5), Nzola 5.5, Gyasi 5.5 (84' Galabinov sv). All. Italiano.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammoniti Terzi, Criscito, Pandev, Nzola