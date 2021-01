VIDEO | Genoa, dopo le esultanze virali sul web il bimbo russo intervista Shomurodov

Bella iniziativa del Genoa che sui propri canali social ha pubblicato una lunga intervista all'attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, protagonista con la maglia del Grifone in questa prima parte di stagione e vero e proprio idolo in patria, sopprannominato il "Messi" uzbeko. Non tanto per le caratteristiche fisiche, che sono ovviamente molto diverse da quelle del campione argentino del Barcellona, quanto per la venerazione dei connazionali nei suoi confronti.

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato del video del piccolo fan di Eldor che aveva fatto il giro del web e dei social. Il ragazzino è un giovanissimo youtuber russo ed è stato rintracciato dalla società rossoblù che gli ha affidato le redini dell'intervista permettendo anche l'incontro (seppur virtuale) tra i due.

Il giovanissimo youtuber non è uzbeko ma russo, ha 13 anni e si chiama Maxim Istonin, nel lungo video le sue domande al campione del Genoa.