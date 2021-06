Lo scudetto under 18 è del Genoa: battuta la Roma 2-1

I ragazzi di Ruotolo si sono laureati campioni d'Italia di categoria davanti allo sguardo attento di mister Ballardini, presente in tribuna per osservare i campioni rossoblù: goal di Fossati e Vassallo

Trionfo del Genoa nella finale scudetto under 18. I ragazzi di Ruotolo hanno superato 2-1 la Roma sul neutro di Cesena e si sono laureati campioni d'Italia di categoria davanti allo sguardo attento di mister Ballardini, presente in tribuna per osservare i campioni rossoblù.

Nel primo tempo partono forte i giallorossi che trovano però un super Corci sulla propria strada: rigore parato a Felix e doppio intervento decisivo su Pagano, i Grifoncini replicano con Boci ma si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la gara si accende definitivamente: la Roma ci prova con Pagano e Volpato, ma arriva il vantaggio del Genoa firmato da Fossati al 63' (incornata su assist di Vassallo), pareggiano i giallorossi al 76' grazie a un rigore di Pagano, ma i Grifoncini non demordono e nel giro di due minuti tornano in vantaggio con un'azione molto simile a quella del primo goal: questa volta il cross è di Boci e il tocco vincente di Vassallo. Siamo al 78' e la Roma si riversa in attacco alla ricerca del pareggio, ma Felix trova ancora la respinta di Corci e il Genoa prova a chiuderla con Bamba. Non c'è più tempo, il cielo è rossoblù sopra Cesena, lo scudetto è del Grifone.

Festa grande al termine del match, ma ora le giovanili del Genoa cercano il bis nella finale under 17 di martedì 29 giugno 2021 ancora contro la Roma: calcio d'inizio a Ravenna alle ore 19.

Genoa-Roma 2-1: il tabellino

RETI: 63’ Fossati, 76’ Pagano (rig.), 78’ Vassallo

GENOA: Corci, Ghigliotti, Boci, Zenelaj (45’ Dimitrijevic), Parodi, Bolcano, Vassallo, Biaggi, Sahli (82’ Bamba), Giacchino, Fossati (82’ Piccardo). All: Ruotolo.

ROMA: Milan, Ludovici (84’ Meloni), Rocchetti (84’ Modugno), Tahirovic, Evangelisti, Dicorato, Volpato, Di Bartolo (57’ Oliveras), Felix Afena Gyan, Pagano, Cassano (71’ Logrieco). All: Parisi.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

NOTE: ammonito Parodi, al 10’ Corci para un rigore a Felix.