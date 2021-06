Genoa pioniere anche negli eSports: il primo scudetto alla playstation è del Grifone

Pionieri del calcio giocato, ma anche di quello "virtuale". Un filo rossoblù attraversa i 123 anni che vanno dalla vittoria del primo campionato italiano da parte del Genoa, nel 1898, al primo storico scudetto "eSports" conquistato dal Grifone martedì 1 giugno 2021, al termine di una cavalcata perfetta nel campionato giocato su Pes.

Un trionfo quello degli "Accurso Brothers" che dopo l'ottimo percorso nella prima fase (primo posto nel girone davanti a Sassuolo, Cagliari e Bologna) hanno messo in riga la Fiorentina (doppio pareggio 1-1, poi vittoria 2-1 al terzo match), il Torino (vittoria 6-0 e sconfitta 4-3) e superato il Bologna in finale (vittoria e sconfitta, 3-1 e 2-0, nelle prime due gare e successo 1-0 in quella decisiva).

Al joystick, come detto, i due fratelli Accurso: Rosario ed Emanuele. Dopo il trionfo nel torneo di Pes, altra occasione per il Genoa nel torneo ufficiale su Fifa dove il Grifone è approdato nuovamente alla fase finale con Gabry, Woski99 e AldoBarone che andranno a caccia del "doblete". Il Genoa se la vedrà nei primi match con l’Udinese; Benevento, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Inter e Milan gli altri team in corsa per il trofeo.