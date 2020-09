Napoli-Genoa, out anche Schone per accertamenti covid

Anche il centrocampista del Genoa Lasse Schone è rimasto a Genova e non è partito per la trasferta di Napoli in seguito al secondo giro di tamponi effettuati sui giocatori rossoblù, necessari dopo il caso di positività al coronavirus del portiere Mattia Perin.

Il centrocampista danese avrebbe avuto infatti un risultato incerto e secondo quanto riportato dall'Ansa sarebbe risultato "debolmente positivo". Per motivi di sicurezza è stato quindi messo in isolamento evitando la partenza per Napoli.

Il Genoa è arrivato in Campania nella mattinata di domenica 27 settembre 2020 e giocherà allo stadio San Paolo alle ore 18,la gara è stata infatti posticipata di qualche ora proprio per consentire al Genoa di effettuare tutti i test necessari dopo il caso Perin, test che hanno ritardato la partenza rispetto a quanto programmato nei giorni precedenti.