Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: problemi in difesa per Ballardini

Domenica 8 maggio alle 12.30 si gioca allo stadio Luigi Ferraris Genoa-Sassuolo con il Grifone che cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio e i neroverdi che inseguono il sogno europeo, due i punti in meno della Roma settima in classifica e, al momento, qualificata in Conference League, nuova competizione della Uefa.

QUI GENOA. Problemi in difesa per Ballardini che dovrà fare a meno di Criscito e Biraschi, davanti a Perin ci saranno Goldaniga, Radovanovic e Masiello. In attacco Pandev potrebbe fare coppia con Scamacca con Destro e Shomurodov pronti a subentrare. Nel centrocampo a cinque chance per Cassata che potrebbe essere preferito a Czyborra.

QUI SASSUOLO. In dubbio il solito Caputo che sta recuperando da un infortunio, al suo posto dovrebbe esserci il giovane Raspadori, in vantaggio su Defrel. In difesa squalificato Marlon, la coppia centrale sarà formata da Chiriches e Ferrari. Djuricic-Traorè e Lopez-Obiang gli altri ballottaggi.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Pandev, Scamacca. All. Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Dove vederla: Dazn.

Calcio d'inizio: domenica 8 maggio, ore 12.30.