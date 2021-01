Sassuolo-Genoa, probabili formazioni: Shomurodov-Destro il tandem giusto?

Mercoledì 6 gennaio 2021 si gioca la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Nel turno spalmato nel corso della giornata dell'Epifania alle ore 15 si gioca Sassuolo-Genoa con la squadra di Ballardini che cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo il successo di Spezia e il pareggio contro la Lazio. Neroverdi che hanno invece il dente avvelenato dopo aver perso 5-1 con l'Atalanta, sono comunque rimasti in zona Europa con il sesto posto a quota 26 punti.

QUI SASSUOLO. Pochi problemi di formazione per De Zerbi che deve però sciogliere qualche dubbio di formazione. In attacco Caputo in vantaggio su Defrel e Traoré su Djuricic mentre in mezzo al campo Lopez e Obiang si giocano una maglia.

QUI GENOA. Alle solite assenze si aggiunge quella di Zapata che ha accusato un problema al polpaccio, per il resto Ballardini potrebbe confermare la coppia d'attacco formata da Shomurodov e Destro che ha fatto vedere buone cose nella prima parte di secondo tempo contro la Lazio con l'uzbeko decisivo in occasione dell'1-1 del compagno. Pjaca la prima alternativa con Scamacca che potrebbe ripetere la staffetta con Destro a gara in corso.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Genoa (3-5-2): Perin; Criscito, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Shomurudov. All. Ballardini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Calcio d'inizio: mercoledì 6 gennaio 2021, ore 15.

Diretta Tv: Sky, Sky Go e Now Tv.