Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: tornano Schone e Lerager, fiducia a Pinamonti

L'ultimo passo verso la salvezza. Mercoledì sera il Genoa fa visita al Sassuolo per la penultima giornata di Serie A, il Lecce sarà di scena a Udine. Quattro i punti di differenza, virtualmente cinque se si contano gli scontri diretti a favore del Grifone. Inutile dire che una vittoria al Mapei Stadium darebbe la salvezza matematica al Genoa, con una giornata di anticipo. In caso di non vittoria basterebbe una non vittoria del Lecce per festeggiare ugualmente. Tutto rimandato all'ultima giornata solamente in caso di pareggio o sconfitta del Genoa e contemporanea vittoria del Lecce a Udine.

QUI GENOA Nicola ritrova Lerager e rilancia Schone dal primo minuto. In attacco Iago Falque, Pandev e un confermato Pinamonti, bocciato Favilli. Torna anche Masiello, in difesa Goldaniga e Zapata si contendono una maglia. Ben ventisei i convocati, segno che questo Genoa vuole arrivare compatto all'appuntamento da non fallire.

QUI SASSUOLO Tanti dubbi anche per De Zerbi reduce dalla clamorosa sconfitta di Napoli con i 4 gol annullati dal Var. Chiriches, Romagna, Defrel e Obiang out, ma rischa di saltare il match anche Boga. Caputo, Haraslin, Berardi e Djuricic in attacco. In difesa noie muscolari per Muldur, spazio a Toljan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi.

GENOA: Perin; Romero, Zapata, Masiello; Criscito, Schone, Lerager, Biraschi; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: mercoledì 29 luglio, ore 19.30, Mapei Stadium, Reggio Emilia.