Sassuolo-Genoa 5-0, le pagelle: Masiello da 3, non si salva nessuno

Un Genoa semplicemente imbarazzante crolla 5-0 contro il Sassuolo e con la contemporanea vittoria del Lecce rimanda all'ultima giornata tutti i verdetti per la permanenza in Serie A (qui la cronaca e video del match). Impossibile salvare qualcuno, Masiello protagonista in 4 dei 5 gol subiti, ma il resto del reparto non è da meno.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.