Genoa-Sassuolo 1-2, le pagelle: Masiello, cosa fai? Euro-Zappacosta bussa a Mancini

Il Sassuolo supera 2-1 il Genoa grazie a Raspadori e Berardi (che ringrazia Masiello per l'assist) e continua a sognare l'Europa mentre il Grifone recrimina per alcune decisioni dubbie nel primo tempo (goal annullato a Zajc, contatto in area su Pandev e presunto fallo su Destro in occasione del vantaggio neroverde) e la riapre troppo tardi con Zappacosta, che nel finale sfiora anche il 2-2.

VIDEO | Genoa-Sassuolo 1-2: goal e highlights

Migliore in campo per il Grifone Zappacosta che trova anche un bellissimo goal, buona prova di Perin che salva un paio di volte la porta mentre in difesa il migliore è Goldaniga che colpisce anche una traversa. Malissimo Masiello, ma dietro balla anche Zapata. Bocciatura a fine primo tempo, infine, per Ghiglione.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.