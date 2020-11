Genoa-Roma, probabili formazioni: Scamacca il punto fermo, giallorossi senza Dzeko

Il Genoa torna in campo dopo la brutta sconfitta contro il Torino nel recupero giocato in infrasettimanale, un passo indietro dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria. Sfida alla Roma priva di Dzeko contagiato dal covid e in isolamento. Calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 8 novembre 2020 allo stadio Luigi Ferraris.

QUI GENOA. Maran dovrebbe confermare Scamacca al centro dell'attacco dopo i quattro goal segnati in tre partite tra campionato e Coppa Italia, torna però disponibili anche Shomurodov che dovrebbe andare in panchina. Zajc, poco brillante nelle ultime gare, potrebbe essere sostituito da Parigini mentre a centrocampo rischio turn-over per Lerager con Badelj, Rovella e Behrami a comporre la linea mediana.

QUI ROMA. Out Dzeko trovato positivo al coronavirus, in attacco alo suo posto ci sarà Borja Mayoral reduce dalla doppietta di Europa League contro i rumeni del Cluj. Ballottagio sugli esterni tra Bruno Pers e Karsdorp mentre in difesa Kumbulla sembra in vantaggio su Ibanez.

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Parigini, Pandev; Scamacca. All. Maran.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Smalling, Mancini; Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro; Mayoral, Mkhitaryan. All. Fonseca.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 8 novembre, ore 15. Diretta Sky.