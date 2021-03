Roma-Genoa, probabili formazioni: di nuovo in campo dopo il derby

Dopo il pareggio 1-1 nel derby con la Sampdoria nel turno infrasettimanale di Serie A si torna in campo domenica 7 marzo: alle 12:30 fari puntati sullo stadio Olimpico per Roma-Genoa, lunch match della 26esima giornata di campionato.

QUI ROMA. I giallorossi hanno riscattato lo stop contro il Milan vincendo 2-1 a Firenze consolidando il quinto posto a due lunghezze dalla zona Champions. Fonseca non avrà a disposizione lo squalificato Kumbulla e si sono infortunati anche Dzeko e Veretout. Attacco affidato a Mayoral supportato da Pedro e Mkhitaryan, ma rimane anche viva l'ipotesi El Shaarawy. A centrocampo si giocsano invece una maglia Villar e Diawara.

QUI GENOA. Out i soliti Rovella, Pellegrini e Biraschi, per il resto pochi problemi per Ballardini che potrebbe rilanciare negli undici titolari Czyborra mentre in difesa Goldaniga insidia Radovanovic e a centrocampo Strootman rimane in vantaggio su Behrami. In attacco come sempre sono in vantaggio Destro e Shomurodov con Pjaca, Pandev e Scamacca alternative a gara in corso.

Probabili formazioni Roma-Genoa 7 marzo

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Stootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Calcio d'inizio: domenica 7 marzo, ore 12.30.

Dove vederla: Dazn.