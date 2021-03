Roma-Genoa 1-0, le pagelle: Pjaca incide poco, male Masiello

Vince la Roma 1-0 grazie al goal di Mancini a metà primo tempo. Genoa attento e in partita fino alla fine ma poco pericoloso sul fronte offensivo, ancora una volta un goal da palla inattiva per la formazione di Ballardini, che comunque in classifica mantiene un buon margine di vantaggio sulla zona rossa.

VIDEO | Roma-Genoa 1-0 goal e highlights

Tra i milgiori in campo nelle fila del Genoa Destro che lotta come un leone e Zappacosta che è costantemente una spina nel fianco della retroguardia giallorossa. Male sul fronte offensivo Pjaca, sostituito da Ballardini, mentre sul goal sbaglia Masiello che soffre in difesa. Bocciato anche Zajc che non riesce a dare qualità al centrocampo del Genoa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.