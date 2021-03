VIDEO | Roma-Genoa 1-0: il goal di Mancini piega il Grifone

Vince la Roma 1-0 grazie al goal di Mancini a metà primo tempo. Genoa attento e in partita fino alla fine ma poco pericoloso sul fronte offensivo, ancora una volta un goal da palla inattiva per la formazione di Ballardini, che comunque in classifica mantiene un buon margine di vantaggio sulla zona rossa.

Roma-Genoa 1-0 | Cronaca primo tempo

Out per problemi fisici Perin e Pandev; Ballardini rilancia Marchetti in porta e preferisce Pjaca a Shomurodov in supporto di Destro. Il primo timido tentativo è di Zajc, tiro alto su suggerimento di Strootman da dentro l'area, poi al 13' ci prova destro che si libera di Smalling con una grande giocata e poi calcia tra le mani di Pau Lopez. La Roma prova a reagire ma il Grifone controlla bene fino al 23' quando Mancini di testa buca Marchetti su sviluppi di corner calciato da Pellegrini, giallorossi pericolosissimi qualche minuto dopo con Pedro, Marchetti devia in angolo. Nel finale di tempo chance per El Shaarawy con un tiro alto sopra alla traversa, il Genoa non riesce a rendersi più pericoloso.

Roma-Genoa 1-0 | Cronaca secondo tempo

Doppio cambio a inizio ripresa per Ballardini che toglie uno spento Pjace e Ghiglione per inserire Shomurodov e Cassata. La prima occasione del Genoa al 50' arriva proprio da un'iniziativa dell'uzbeko che mette un bel pallone per Zappacosta, l'ex Roma perde l'attimo per il tiro e conclude debiolmente tra le braccia di Pau Lopez. Replicano i giallorossi sull'asse El Shaarawy-Mancini, palla fuori. Poche le emozioni fino al 67' quando Villar scheggia il palo con un gran destro deviato da Radovanovic; annullato invece il raddoppio della Roma al 73': Pedro colpisce il palo con un delizioso colpo di tacco, insacca Mayoral in posizione di offiside. All'81' il neoentrato Scamacca tenta la conclusione a sorpresa con il pallone che termina fuori

ROMA-GENOA 1-0 | TABELLINO E VOTI

Reti: 23' Mancini

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante 6, Smalling 6.5; Karsdorp 6.5, Diawara 6 (59' Villar 6.5), Pellegrini 7, Bruno Peres 6 (86' Spinazzola SV); Pedro 6 (74' Perez SV), El Shaarawy 5.5 (59' Mkhitaryan 6); Mayoral 6 (86' Fazio SV). All. Fonseca.

Genoa (3-5-2): Marchetti 6; Masiello 5, Radovanovic 6, Criscito 6; Ghiglione 5.5 (46' Cassata 6), Strootman 6 (77' Scamacca 6), Badelj 6, Zajc 5.5 (77' Melegoni SV), Zappacosta 6.5; Pjaca 5 (46' Shomurodov 6), Destro 6. All. Ballardini.

Arbitro: Fabbri di Ravanna.

Note: ammoniti Destro, Masiello, Strootman, Mancini, Criscito