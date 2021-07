Genoa, amichevole di lusso con il Psg

Amichevole di lusso per il Genoa che sabato 24 luglio alle ore 19 sarà di scena allo 'Stade Omnisport de la Source' di Orléans per sfidare i campioni parigini

Amichevole di lusso per il Genoa che sabato 24 luglio 2021 alle ore 19 sarà di scena allo 'Stade Omnisport de la Source' di Orléans per sfidare il Psg.

Per il Grifone sarà la terza amichevole dopo quelle contro i i dilettanti dello Stubai (sabato 17 luglio alle ore 17) e gli austriaci del Wacker Innsbruck che militano in seconda divisione (mercoledì 21 luglio alle ore 17)-

Sulla via del ritorno dal ritiro di Neustift im Stubaital ci sarà quindi la deviazione in direzione Orleans per sfidare la formazione parigina che nelle ultime due edizioni della Champions League ha raggiunto una finale (sconfitta 1-0 contro il Bayern Monaco) e una semifinale (4-1 totale nel doppio confronto con il Manchester City). Il ciclo di amichevoli di luglio del Genoa si chiuderà poi con la sfida al Mainz, formazione di Bundesliga.

Programma amichevoli Genoa estate 2021

Genoa-FC Stubai (sabato 17 luglio, ore 17:00)

Genoa-Wacker Innsbruck (mercoledì 21 luglio, ore 17)

Psg-Genoa (sabato 24 luglio)

Mainz-Genoa (sabato 31 luglio, ore 17:30, Magonza)

Il Genoa ha nel frattempo anche presentato la nuova maglia: la piantina del centro della città, tono su tono, accompagna i classici quattro quarti rosso e blu sul pannello frontale e sulla lunetta interna. Sul retro della maglia è presente il lettering "Into cheu de Zena".