Il Genoa spegne 127 candeline e presenta la nuova maglia

Oggi, nel giorno del 127esimo compleanno del Genoa (la società fu fondata il 7 settembre 1893), è stata presentata la prima maglia, che i rossoblù indosseranno nella prossima stagione 2020/2021. L'home kit targato Kappa è da oggi disponibile al Genoa Temporary Store (lunedì orario 15-19.30) e sul portale e-commerce.

Spiccano gli inserti dorati sul classico abbinamento di colori, il rosso e il blu, con il Grifone sul petto. Le maglie sono caratterizzate da tessuti ultra leggeri con cuciture in nylon stretch e dalla tecnologia hidroway protection, che garantisce traspirabilità. Per chi presenta il voucher digitale sostitutivo, il prezzo è scontato del 20%.

Oggi pomeriggio la squadra si raduna a Pegli per la ripresa degli allenamenti. Ci sarà Perin, fresco di firma per il rinnovo del prestito dalla Juventus. La speranza dei tifosi è che in settimana arrivino notizie di altri rinforzi per mister Maran. I nomi circolati negli ultimi giorni sono molti, ma al momento l'unica trattativa conclusa con successo è stata quella riguardante il portiere.