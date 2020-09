Genoa: Favilli e Pinamonti salutano, pronti Pjaca e Zappacosta

A poche ore dall'esordio in campionato, previsto domenica alle 15 al Ferraris contro il Crotone, il Genoa ha messo a segno altri colpi di mercato. È fatta per Zappacosta, in prestito dal Chelsea, e Marko Pjaca dalla Juventus. Favilli intanto ha salutato i compagni e si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Verona.

Gabriel Charpentier è andato alla Reggina e Flavio Bianchi jr alla Lucchese. Pinamonti ha svolto le visite mediche a Milano ed è un nuovo giocatore dell'Inter. Ancora non si è trovato un accordo invece per il ritorno in rossoblù di Sanabria, autore del gol che lo scorso anno è valso la salvezza.

Dopo l'arrivo di Zappacosta pare allontanarsi quello di Candreva, per il quale si è scatenato un derby con la Sampdoria. Ma il giocatore preferirebbe la Fiorentina. Un altro nel mirino da tempo è Ranocchia, ma il pressing del ds Faggiano, per ora non ha dato i risultati sperati, così come per il romanista Juan Jesus.