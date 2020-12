Genoa scatenato sul mercato: arriva Vavro e torna Piatek

Genoa scatenato sul mercato per un 2021 che sia sinonimo di rinascita per il Grifone, dopo l'ennesima prima parte di stagione da dimenticare e il successo 2-1 alla Spezia come punto di partenza per la salvezza con Ballardini al timone.

Ufficiale l'arrivo di Denis Vavro in difesa, il centrale slovacco proveniente dalla Lazio ha infatti effettuato le visite mediche a Genova, sembra fatta anche per il ritorno di Piatek per il fronte offensivo. Il polacco, dopo le annate in chiaroscuro tra Milan ed Hertha Berlino cerca il rilancio in rossoblù e sogna di ripetere i numeri della sua prima esperienza con 19 goal in 21 partite tra campionato e Coppa Italia.

In uscita, invece, ceduto Rovella alla Juventus per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, il giovane centrocampista resterà però in rossoblà fino a giugno per continuare la sua maturazione prima del grande salto in bianconero. Nell'affare potrebbero rientrare anche alcuni talenti della Juve che potrebbero prendere la strada di Genova: si parla di Portanova, ma anche di Dragusin, Peeters e Di Pardo.

Da risolvere anche il nodo legato a Lasse Schone, la risoluzione del contratto con il danese, da tempo fuori dai piani, sembra ormai vicinissima. Alla finestra il Torino, interessato al giocatore, ma ci sarebbero anche alcuni club esteri sulle sue tracce.