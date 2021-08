Genoa-Perugia, le probabili formazioni di Coppa Italia

Tutto pronto per Genoa-Perugia, esordio stagionale ufficiale del Grifone nella stagione 2021/2022. La sfida, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, andrà in scena stasera, venerdì 13 agosto, alle ore 18 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmesso in diretta televisiva su Italia Uno. Tornano anche i supporter allo stadio, anche se con norme specifiche per l'accesso (qui tutte le regole), la tifoseria organizzata della Gradinata Nord ha comunque diffuso un volantino in cui ha spiegato i motivi per cui non entrerà al Luigi Ferraris.

Attesa per le scelte di Ballardini, possibili gli inserimenti di diversi dei nuovi acquisti, il tecnico in conferenza stampa ha spiegato che valuterà nelle ultime ore le scelte. Di seguito le probabili formazioni per la sfida.

Probabili formazioni Genoa-Perugia

Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Buksa; Destro. All. Ballardini.

Perugia (4-3-3): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano, Burrai, Vanbaleghem, Lisi; Kouan; Carretta, Murano. All. Alvini.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Calcio d'inizio: venerdì 13 agosto, ore 18

Diretta Tv: Italia 1, in chiaro