Mercato Genoa, tanti nomi ma l'unica certezza (per ora) è Perin

Manca solo l'ufficialità ma Mattia Perin farà parte della rosa del Genoa anche per il campionato 2020/2021. Il direttore sportivo Faggiano e la Juventus hanno raggiunto un accordo e il portiere è già a Genova con il resto della squadra.

Al momento sembra questa l'unica trattativa in dirittura d'arrivo. I ritorni di Pavoletti e Rincon non sembrano tanto facili e da definire ci sono anche il futuro di capitan Criscrito e di Lasse Schone, due dei giocatori il cui stipendio pesa di più sulle casse rossoblù. Anche i contatti per portare Juan Jesus in rossoblù non sembrano ancora a una svolta.

Il nome dell'ultima ora è quello di Lennart Czyborra. Secondo il sito del giornalista Gianluca Di Marzio «Nella notte c'è stato un vero e proprio blitz da parte della società ligure, con il direttore sportivo Faggiano che ha incontrato il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, Giovanni Sartori, e l'agente del calciatore Silvio Pagliari per provare a chiudere questa operazione in entrata».