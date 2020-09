Genoa, Mattia Perin positivo al coronavirus

A poche ore dalla sfida del San Paolo, il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al covid-19 nell'ambito degli esami effettuati. Il giocatore è stato posto in isolamento, come da protocollo in vigore, sotto lo stretto controllo dello staff medico.

Di certo il numero uno rossoblù salterà la partita in programma domenica 27 settembre a Napoli e poi la successiva in casa con il Torino. Una brutta tegola per mister Maran, che è costretto a schierare Marchetti dal primo minuto.

Perin, secondo quanto riferito da Maran, è a casa con la febbre. Non ha partecipato alla rifinitura di oggi al Signorini di Pegli.