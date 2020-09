Genoa, un altro anno con Perin; possibile ritorno di Pavoletti

Mattia Perin difenderà i pali della porta rossoblù anche la prossima stagione. Lo juventino viene dirottato a Genova in prestito per un altro anno. Anche l'Atalanta si era fatta avanti, ma il giocatore ha preferito restare nella squadra che lo ha lanciato.

Il prossimo anno potrebbe rivedersi a Genova anche Leonardo Pavoletti, ora al Cagliari, già compagno di squadra di Perin nel 2015 e l'anno dopo. Anche per l'attaccante si lavora a un prestito: le due società però non avrebbero ancora trovato l'accordo. Contatti anche con il Napoli per Llorente.

Con la partenza di Romero, tornato alla Juve, la società è anche alla caccia di un difensore di qualità, che possa sostituire l'argentino. La prima scelta pare essere Juan Jesus. Il nuovo ds Faggiano avrebbe anche sondato il terreno per Santon.

Intanto, dopo la presentazione di ieri, la squadra ha ripreso a lavorare a Pegli agli ordini del nuovo mister, Rolando Maran.