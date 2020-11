Genoa-Parma, probabili formazioni: Maran cerca la svolta in campionato, spauracchio Cornelius

Un Genoa galvanizzato dalla vittoria del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria torna in campo lunedì 30 novembre 2020 alle 20.45 per il posticipo della nona giornata di Serie A. Genoa-Parma mette in palio punti preziosi per uscire dalla zona rossa. Genoa penultimo insieme al Torino con 5 punti, subito sopra la linea di galleggiamento invece il Parma dell'ex Liverani con 6.

QUI GENOA. Fulmine a ciel sereno in casa Genoa dopo l'esonero del direttore sportivo Daniele Faggiano. La squadra di Maran, però, si è rilanciata grazie al successo nel derby e ora vuole ritrovare i tre punti anche in campionato, mancano dal match della prima giornata contro il Crotone. Squalificato Perin, tra i pali confermato Marchetti dopo l'ottima prova in Coppa Italia, out Biraschi per il problema alla spalla che gli ha fatto saltare anche il match contro la Samp, recuperato invece Zapata che rimane in ballottaggio con Bani per guidare la difesa. In attacco Zajc dovrebbe supportare Scamacca e Pandev, sempre che Maran decida di confermare il 4-3-1-2, in caso di passaggio al 3-5-2 lo sloveno verrebbe sacrificato. Recuperato Pjaca che insidia Pandev ma dovrebbe partire dalla panchina.

QUI PARMA. Liverani ha recuperato Laurini, Valenti ed Hernani, ma ha perso Sohm e Cyprien, out anche Pezzella. In attacco ballottaggio tra Cornelius e Inglese con l'italiano favorito e il danese che può far valere i suoi numeri contro il Grifone: due triplette lo scorso anno per un totale di 6 goal (su 12 segnati in stagione) tra andata e ritorno. Alle spalle delle punte Kucka favorito sull'argentino Brunetta.

Genoa (4-3-1-2): Marchetti; Ghiglione, Bani, Zapata, Pellegrini; Sturaro, Badelj, Lerager; Zajc; Scamacca, Pandev. All. Maran.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese .All. Liverani.

Calcio d'inizio: lunedì 30 novembre, ore 20.45.

Diretta TV: Sky, Sky Go e Now TV.