Parma-Genoa, le probabili formazioni: tornano Destro e Masiello, ballottaggio Shomurodov-Pandev

Calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio Tardini, match fondamentale per il Grifone contro una formazione in piena zona retrocessione

Parma-Genoa è l'anticipo della 28esima giornata di Serie A e si gioca venerdì 19 marzo 2021 alle 20.45 allo stadio Tardini. Gara di fondamentale importanza per il Grifone, che non vince da sei gare (quattro pareggi e due sconfitte) ma mantiene un buon margine di vantaggio sulla zona rossa. Sono sei i punti in più rispetto al Cagliari terzultimo e nove sui Ducali, penultimi ma reduci dalla vittoria a sorpresa contro la Roma che ha rilanciato le speranze in chiave salvezza.

QUI PARMA. In dubbio Cornelius sul fronte offensivo, conferma per l'ex Samp Pellè sul fronte offensivo in un tridente con l'ex Genoa Kucka e uno tra Mihaila e Man (con Karamoh terzo incomodo). Out Inglese e Gervinho in attacco, Iacoponi e probabilmente anche Gagliolo in difesa.

QUI GENOA. Rientrano dalla squalifica Destro e Masiello, il difensore si gioca una maglia con Biraschi nel pacchetto arretrato. In attacco ballottaggio tra Shomurodov e Pandev con l'uzbeko in leggero vantaggio mentre sugli esterni ci saranno Zappacosta da una parte e uno tra Czyborra e Ghiglione dall'altra.

Probabili formazioni Parma-Genoa 19 marzo 2021

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellé, Mihaila. All. D'Aversa.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: venerdì 19 marzo, ore 20.45.

Dove vederla: Sky, Sky Go e Now TV.