Parma-Genoa 1-2, le pagelle: Scamacca da copertina, Perin certezza. Non pervenuto Shomurodov

Prestazione perfetta della punta, da 8 in pagella, ottima prova tra i pali di Perin e del solito Zappacosta sulla fascia. Pochi guizzi, invece, per l'attaccante uzbeko sostituito a fine primo tempo

Colpaccio del Genoa che supera 2-1 in rimonta il Parma e compie tre passi probabilmente decisivi in direzione della salvezza. Dopo un primo tempo difficile, chiuso sotto di un goal per la deliziosa rovesciata di Pellè, Ballardini rivoluziona l'attacco e pesca il jolly mandando in campo uno Scamacca indiavolato: il bomber ex Ascoli ribalta tutto in meno di 20 minuti e si prende la copertina dell'anticipo di Serie A con una doppietta d'autore.

Copertina dedicata a Scamacca, che entra in campo e ribalta un match importantissimo con i suoi due goal. Ottima prova tra i pali di Perin e del solito Zappacosta sulla fascia mentre finisce dietro alla lavagna Shomurodov dopo un primo tempo privo di guizzi. Tra i meno positivi Criscito e Radovanovic, entrambi poco attenti in occasione del vantaggio Ducale siglato da Pellè.

