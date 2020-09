VIDEO | Parma-Genoa 1-0, decide Karamoh

Prove di Serie A nel gran caldo di Collecchio, casa del Parma, dove il Grifone ha affrontato la terza gara amichevole del precampionato domenica 13 settembre 2020 alle ore 15. Nel primo tempo un legno per parte. Apre il Genoa, con il palo pieno di Ghiglione dalla destra al 5'. Risponde sempre con un palo Kurtic al 22'. Il gol allo scadere di Karamoh sblocca il tabellino, in una gara sino a quel momento indirizzata verso il pareggio. Il gol del francese è l'unico nell'arco dei 90 minuti e basta per regalare ai padroni di casa la vittoria.

In campo si è visto anche il neo arrivato Miha Zajc. Oggi dovrebbe arrivare a Genova, proveniente dalla Lazio, Milan Badelj. La società lavora anche per il ritorno in rossoblù di Goldaniga in prestito dal Sassuolo. Piace anche Jack Wilshere, in uscita dal West Ham.

Formazioni iniziali:

Genoa: Perin; Zapata, Radovanovic, Biraschi (C); Ghiglione, Lerager, Schöne, Brlek, Ankersen; Pandev, Destro.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves (C), Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka, Inglese, Gervinho.