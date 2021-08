Ufficiale, Pandev rinnova con il Genoa: un altro anno in rossoblù

Goran Pandev ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Genoa. La notizia era nell'aria, ma è stata messa nero su bianco dalla società rossoblù che attraverso un comunicato ha spiegato che l'attaccante macedone si è legato al Genoa per un altro anno, fino al 30 giugno 2022.

Lo storico Europeo con la maglia della Macedonia poteva essere l'ultimo atto di una straordinaria e lunghissima carriera, ma l'attaccante nato a Strumica il 27 luglio 1983 ha deciso di proseguire e di farlo, per la settima stagione consecutiva, con la maglia del Genoa, con la quale ha segnato 32 goal in 165 partite tra campionato e Coppa Italia (28 goal in 156 gare in Serie A).

Nella massima serie italiana ha collezionato complessivamente 473 presenze e segnato 101 goal: è il terzo calciatore straniero per numero di presenze nella storia della Serie A ed è uno dei cinque giocatori ad aver realizzato almeno 100 reti nella competizione tra quelli ancora in attività.