Pandev nella Storia: l'attaccante del Genoa porta la Macedonia agli Europei per la prima volta

Giornata storica per la Nazionale della Macedonia (ufficialmente del Nord secondo la nuova denominazione nata da un dissidio con la Grecia) che si è qualificata per la prima volta agli Europei di calcio grazie a un goal di Goran Pandev. L'attaccante del Genoa ha deciso la finale dei playoff contro la Georgia con un goal dei suoi, dal 56' di un match terminato 1-0 e giocato a Tbilisi, capitale georgiana.

Al termine del match l'attaccante del Genoa si è inginocchiato sul rettangolo verde e ha pianto di gioia per il raggiungimento di un traguardo storico, poi è stato portato in trionfo dai propri compagni. La Macedonia parteciperà quindi alla kermesse continentale che si svolgerà tra l'undici giugno e l'undici luglio del 2021 ed è stata inserita in un girone di ferro con Olanda, Ucraina e Austria.

Pandev ha così coronato una lunga carriera con un traguardo impensabile e reso possibile anche dalla formula di qualificazione attraverso la Nations League che ha di fatto riservato un posto anche alle nazionali appartenenti alla fascia più bassa del ranking europeo. Per l'attaccante del Genoa è stata la ciliegina sulla torta dopo i tanti successi con la maglia dell'Inter (ha vinto anche la Champions League e il Mondiale per Club con Mourinho in panchina) e i 175 goal segnati tra club e nazionale dal 2000 a oggi. Da sei stagioni veste la maglia del Genoa con la quale ha collezionato 143 presenze e 26 goal tra campionato e Coppa Italia. A 38 anni giocherà quindi l'Europeo del 2021, spostato di un anno a causa dell'epidemia da coronavirus.