Genoa-Napoli, probabili formazioni: dubbio Shomurodov

Genoa-Napoli sarà il posticipo sabatale della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45 di sabato 6 febbraio allo stadio Luigi Ferraris con il Grifone a caccia di ulteriore continuità dopo i 10 punti conquistati contro Bologna, Atalanta, Cagliari e Crotone che hanno consentito di blindare la classifica allungando a +6 sulla zona retrocessione. Napoli che lotta per l'Europa e che in settimana ha anche giocato la semifinale di andata di Coppa Italia pareggiando 0-0 con l'Atalanta.

QUI GENOA. Pochi dubbi per Ballardini che sembra aver trovato la quadra nelle ultime settimane anche a livello di formazione. L'unico dubbio è legato alle condizioni di Shomurodov che in settimana non si è allenato al meglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela sono pronti Scamacca e Pjaca come alternative.

QUI NAPOLI. Ospina e Meret si giocano come sempre il posto in porta con il colombiano leggermente favorito, leggero turn over tra difesa e centrocampo con Manolas al posto di Maksimovic ed Elmas per Demme. Problemi fisici per Mertens che potrebbe andare in panchina, in attacco Petagna favorito su Osihmen con Insigne e Lozano ai lati. Dopo tre settimane è guarito dal covid Fabian Ruiz, partirà dalla panchina.

Probabili formazioni Genoa-Napoli 6 febbraio 2021

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Zielinski; Insigne; Petagna, Lozano. All. Gattuso.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Dove vederla: Dazn (streaming), Dazn 1 (canale 209 del satellite).

Calcio d'inizio: sabato 6 febbraio, ore 20.45.