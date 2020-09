Napoli-Genoa: Marchetti fra i pali e Badelj in cabina di regia, le probabili formazioni

A poche ore dalla sfida del San Paolo, il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al covid-19 ed è finito in isolamento. Di certo il numero uno rossoblù salterà la partita in programma domenica 27 settembre a Napoli e poi la successiva in casa con il Torino. Una brutta tegola per mister Maran, che è costretto a schierare Marchetti dal primo minuto. Il tampone positivo di Perin ha fatto scattare un nuovo giro di test per tutta la squadra, che ha rimandato la partenza per Napoli.

QUI NAPOLI Gattuso dovrebbe partire con gli stessi undici visti alla prima giornata nella vittoriosa trasferta di Parma, anche se è possibile un'alternanza sulla sinistra fra Hysaj e Mario Rui, con il secondo in campo dal primo minuto. Anche davanti Mertens potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Osimhen, ma il belga sembra ancora davanti nelle gerarchie di Gattuso.

QUI GENOA Come detto sarà Marchetti a difendere i pali della porta rossoblù dal tridente azzurro. La squadra ha offerto una bella prestazione all'esordio in casa contro il Crotone e difficilmente Maran vorrà fare tante modifiche. I tre dietro dovrebbero essere Goldaniga, Zapata e Biraschi. In cabina di regina Badelj dovrebbe essere ancora preferito a Schone. Ghiglione non si tocca dopo i due assist alla prima giornata. E anche il trio Zappacosta, Pandev e Destro dovrebbe essere confermato, anche se c'è Pjaca che preme per una maglia da titolare. Criscito, ancora non al meglio, dovrebbe accomodarsi in panchina.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

GENOA: Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Maran.

Arbitro: Sacchi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio d'inizio: domenica 27 settembre 2020 ore 15, stadio San Paolo, Napoli.