Genoa-Milan, probabili formazioni: recuperati Criscito e Badelj, ma i rossoneri ritrovano Ibrahimovic

Torna subito in campo il campionato di Serie A con le gare della dodicesima giornata in programma in turno infrasettimanale. Mercoledì 16 dicembre alle 20.45 si gioca Genoa-Milan allo stadio Luigi Ferraris, il Grifone riceve la visita della capolista e cerca punti per invertire un trend drammatico. Dopo il pareggio a Firenze è arrivata la sconfitta 3-1 con la Juventus, la settima su undici gare giocate con la vittoria che manca dalla prima giornata, 4-1 al Crotone.

QUI GENOA. Maran dovrebbe ritrovare Criscito e Badelj, entrambi al rientro dopo l'infortunio, potrebbero essere rilanciati dal primo minuto ma anche rientrare con uno spezzone. In un probabile 4-4-2 Pjaca sarebbe dirottato sull'esterno con Shomurodov (in vantaggio su Pandev) e Scamacca a comporre il tandem offensivo.

QUI MILAN. Rossoneri che potrebbero ritrovare Ibrahimovic al centro dell'attacco, a supportarlo Rebic, Calhanoglu e uno tra Saelemaekers e Castillejo. In difesa out per infortunio Kjaer e Gabbia, possibile esordio da titolare per Kalulu, centrale ex Lione nato nel 2000.

Probabili formazioni Genoa-Milan

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Criscito, Pellegrini; Sturaro, Lerager, Badelj, Radovanovic; Scamacca, Shomurodov . All. Maran.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kalulu, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: mercoledì 16 dicembre, ore 20.45

Diretta TV: DAZN.