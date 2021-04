Milan-Genoa, probabili formazioni: Scamacca punto fermo, sfida al Diavolo senza Ibra

Lunch match per il Grifone nel palinsesto della 31esima giornata di Serie A. Alle ore 12.30 di domenica 18 aprile 2021 si gioca infatti Milan-Genoa a San Siro: i ragazzi di Ballardini cercano riscatto dopo aver perso 3-1 contro la Juventus contro un'altra big del nostro campionato, i rossoneri occupano infatti il secondo posto in classifica a 11 punti dall'Inter capolista.

QUI MILAN. Assenza pesante in attacco dove è squalificato Ibrahimovic (espulso nel match vinto 3-1 a Parma): al suo posto Leao a guidare il fronte offensivo con Rebic, Saelemaekers e Calhanoglu. Per il resto Pioli ritrova Romagnoli in difesa ma dovrebbe scegliere comunque Tomori per fare coppia con Kjaer.

QUI GENOA. L'infortunio di Zappacosta sembra meno grave del previsto, ma comunque l'ex Roma non dovrebbe essere disponibile per la trasferta di Milano dove le fasce saranno presidiate da Biraschi e Ghiglione, recuperato comunque Czyborra. In attacco Scamacca è ormai titolare fisso (tra l'altro sono sempre più forti le voci che lo accostano al Milan), al suo fianco potrebbe esserci Destro che rimane in vantaggio su Shomurodov con Pjaca terzo incomodo.

Milan-Genoa probabili formazioni 18 aprile

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Scamacca. All. Ballardini.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Calcio d'inizio: domenica 18 aprile, ore 12.30.

Dove vederla: DAZN.