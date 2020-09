Genoa, cinque nuovi acquisti per Maran

Prende forma il Genoa 2020/2021, targato Faggiano-Maran. La società ha ufficiliazzato alcune operazioni di mercato: in uscita, definito il rientro dalla Fiorentina del centrocampista Kevin Agudelo, il giocatore è stato ceduto allo Spezia con la formula del prestito; ceduto al Pordenone, sempre in prestito, il centrocampista Giacomo Calò.

Dopo le visite mediche e le firme dei contratti, è ufficiale una serie di nuovi ingressi, per tutti i reparti. Dalla Lazio arriva a titolo definitivo Milan Badelj, nato a Zagabria il 25 febbraio 1989. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2023.

Dopo il sue esordio nell'amichevole contro il Parma è stato ufficializzato anche il trasferimento in rossoblù del centrocampista Miha Zajc, acquisito dal club turco del Fenerbahçe. Il trequartista sloveno, nato a San Pietro l'1 luglio 1994, arriva con la formula del prestito annuale e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2024.

Per l'attacco c'è Joel Asoro, nato a Haninge, in Svezia, il 27 aprile 1999. Arriva dallo Swansea in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2023. Nella stagione 2019/2020 ha indossato la maglia del Groningen, totalizzando 15 presenze con tre reti nel campionato olandese, e due presenze nelle coppe.

E ancora, dall'Atalanta arriva il centrocampista Filippo Melegoni, nato a Bergamo il 18 febbraio 1999. La formula del trasferimento prevede il prestito biennale con obbligo di riscatto. Il nuovo acquisto ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2025.

Infine è andato a buon fine il ritorno al Genoa dal Sassuolo del difensore Edoardo Goldaniga, nato a Milano il 2 novembre 1993, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2019/20, collezionando 14 presenze e un gol.