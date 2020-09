Genoa: niente Balotelli, Scamacca c'è, vicino anche Shomurodov

Genoa fermo per quanto riguarda gli allenamenti dopo che 11 giocatori e tre membri dello staff sono risultati positivi al tampone e quindi al coronavirus. Ma la società invece continua a muoversi sul mercato. È già a Genova e oggi sosterrà le visite mediche Gianluca Scamacca, 21enne attaccante in arrivo in prestito dal Sassuolo.

Per completare il reparto, il Genoa vorrebbe anche un altro giocatore, Eldor Shomurodov, classe 1995, centravanti uzbeko del Rostov. «Ci stiamo lavorando, siamo avanti - ha dichiarato il ds Daniele Faggiano alla trasmissione We Are Genoa, su Telenord - vedremo di concludere nelle prossime ore. Non è semplice, però vediamo».

A questo punto sembra sfumare l'arrivo di Mario Balotelli. I contatti con l'ex giocatore del Brescia ci sono stati, ma contemporaneamente la società ha lavorato ad altre trattative, forse meno onerose e rischiose.

Oggi dovrebbe essere una giornata importante per gli immediati destini rossoblù, con l'arrivo dei risultati dei tamponi dei giocatori del Napoli e l'assemblea straordinaria in Lega serie A. Pare sensato e in qualche modo scontato il rinvio di Genoa-Torino, ma dall'esito dei testi sugli azzurri dipende anche la sorte di Juve-Napoli e forse dell'intera giornata di serie A.