Genoa, ultimo giorno di calciomercato senza squilli: parte Jagiello, rimane Schone

Chiusura di mercato senza squilli per il Genoa che nelle ultime ore del calciomercato 2020 ha soprattutto ceduto alcuni giocatori in esubero.

In entrata ufficializzato il difensore del Bologna Mattia Bani (formalità dopo le visite di qualche giorno fa) che si aggiunge alla punta ex Rostov Eldor Shomurodov annunciata nei giorni scorsi.

In uscita Jagiello (in prestito al Brescia) e i giovani Federico Valietti (prestito alla Carrarese), Davide Castelli (prestito alla Pro Patria) e

Augustinas Klimavicius (prestito all'Empoli), in entrata invece una giovane punta della Juve Stabia, si tratta di Vincenzo Della Pietra, classe 2002.