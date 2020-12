Genoa, Maran verso l'esonero: torna Ballardini

Manca solo l'ufficialità da parte della società rossoblù, ma non sembrano più esserci dubbi sull'esonero di Maran dopo la sconfitta 2-0 contro il Benevento con il Grifone ancorato al penultimo posto in classifica a - 4 dallo Spezia che occupa l'ultima posizione utile per la salvezza. E proprio gli Aquilotti saranno i prossimi avversari del Genoa, probabilmente con un nuovo tecnico in panchina.

La prima scelta del presidente Enrico Preziosi sembra essere il solito Davide Ballardini, a un passo dal ritorno (per la quarta volta) sulla panchina del Genoa dopo le esperienza tra 2010/2011, 2013 e 2017/2018, quando venne esonerato per fare nuovamenye spazio a Juric.

A lui, per l'ennesima volta, la missione di trascinare il Grifone verso la salvezza.