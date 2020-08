Ufficiale, il Genoa ha scelto Maran

Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa. La società rossoblù ha congedato Davide Nicola ringraziandolo per il lavoro svolto e per aver raggiunto l'obiettivo salvezza e ha ufficializzato la nuova guida tecnica.

Maran si è legato al Genoa con un contratto biennale, come ha spiegato la società rossoblù in un comunicato e "il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della preparazione".

Il tecnico nato a Trento il 14 luglio 1963 è reduce dall'esperienza biennale alla guida del Cagliari: 15esimo posto nel 2018/2019, esonero a marzo (poco prima dello stop per il coronavirus) invece nell'ultima stagione dove, dopo un'ottima partenza, era incappato in una lunghissima serie negativa. In passato ha anche guidato Cittadella, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza e Varese. Proprio alla guida del Varese sfiorò una storica promozione in Serie A perdendo la finale playoff contro la Sampdoria.