Genoa-Lazio, probabili formazioni: rebus in attacco per Ballardini

Prima gara del 2021 per il Genoa, che torna in campo domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15 per sfidare la Lazio e cercare continuità dopo il successo 2-1 contro lo Spezia. Biancocelesti che cercano invece riscatto dopo la sconfitta 3-2 contro il Milan per non perdere terreno sui piazzamenti europei. Si gioca allo Stadio Luigi Ferraris, come sempre a porte chiuse.

QUI GENOA. Nodi da sciogliere in attacco. Pandev è alle prese con un problema muscolare, in salita le quotazioni di Pjaca a fare da spalla a Destro, ma rimangono vive anche le candidature di Scamacca e Shomurodov. Per il resto ballottaggio tra Ghiglione e Zappacosta sulla fascia destra mentre a sinistra dovrebbe esserci ancora Czyborra con Pellegrini fermo ai box per infortunio. In difesa Radovanovic potrebbe essere confermato nella nuova veste confezionata da Ballardini, Zapata, Bani o Goldaniga le alternative.

QUI LAZIO. Out Correa sul fronte offensivo, per fare coppia con Immobile è ballottaggio tra Muriqi e Caicedo con il kosovaro leggermente favorito. Per il resto Simone Inzaghi ha recuperato Acerbi in difesa e Lucas Leiva a centrocampo, il brasiliano però potrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio di Escalante non essendo ancora al top.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Calcio d'inizio: domenica 3 gennaio 2021, ore 15.

Diretta TV: Sky, Now TV e Sky Go.